Каждый день в ДНР с воспалением легких госпитализируют около 100 человек. По данным Минздрава, сейчас в Республике проходят лечение 1 848 пациентов с пневмонией, из них 692 – находятся на кислородной поддержке (+17 за сутки). Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в госпитальной базе для тяжелобольных COVID-19, которая недавно была развернута в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ). Она расположена в двух реанимациях – общего профиля и кардиохирургического. Там возле пациентов, находящихся между жизнью и смертью, медики дежурят круглосуточно.НЕ ПЕРЕСТАЛИ ПРИНИМАТЬ ДАЖЕ РАНЕНЫХ- Наши читатели беспокоятся, а как теперь быть перенесшим инфаркт или инсульт? – спрашиваю я у руководителя ИНВХ, профессора, доктора медицинских наук Эмиля Фисталя.- В кардиологическом, сосудистом отделениях, а также Ожоговом центре создали автономные палаты интенсивной терапии. Мы продолжаем принимать раненых – реанимационные койки предусмотрены в случае необходимости и для них.- Как выстроили работу госпитальной базы?- В перепрофилированном отделении двадцать коек; они постоянно заняты самыми тяжелыми пациентами. Когда одна из них освобождается, к нам экстренно по линии санавиации из разных городов и сел Республики поступает новый больной с пневмонией, жизненно нуждающийся в кислороде.Сейчас у нас восемь пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, остальные - на кислородной поддержке. Они не могут дышать самостоятельно, поэтому круглосуточно находятся в кислородных масках.К сожалению, выздоравливают не все – высокая летальность. Инфекция новая, протекает с серьезными осложнениями. Поэтому чем раньше заболевший вызовет «Скорую» или позвонит на горячую линию Министерства здравоохранения, тем больше у него будет шансов. Если осложнения удается предотвратить, то пациенты, пройдя тяжелый путь к выздоровлению, возвращаются к нормальной жизни.ВРАЧИ СОТВОРИЛИ ЧУДО- Эмиль Яковлевич, с какими вызванными COVID-19 осложнениями сталкиваются врачи?- Основное - обширное двухстороннее воспаление легких и, как следствие, дыхательная недостаточность. Из-за ковидной пневмонии нарушается микроциркуляция в пораженных тканях, повышается свертываемость крови и образуются тромбы. Нередко поражается центральная нервная система – как известно, люди теряют обоняние и вкус. Коронавирус также может давать осложнения и на внутренние органы. Чаще - на поджелудочную железу, почки, головной мозг. В связи с этим инфекция особенно опасна для людей с сахарным диабетом и гипертонической болезнью второй и третьей степени.- Удается ли медикам спасать, казалось бы, безнадежных пациентов?- Вытащили с того света 63-летнюю учительницу русского языка и литературы. Она поступила в крайне тяжелом состоянии и сразу же была переведена на искусственную вентиляцию легких. Пациентка с 75 % поражения площади дыхательной системы у нас находилась больше месяца, потом долечивалась в терапии. Приятно было узнать, что наша бывшая пациентка уже вышла на работу, ее с радостью встречали ученики.ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕВОДЯТ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ- Эмиль Яковлевич, достаточно ли лекарств для борьбы с последствиями коронавируса?- У нас есть препараты для антибактериальной терапии. В принципе, больные получают всю необходимую помощь. Но стандарты ее оказания меняются едва ли не каждый месяц. Всемирная организация здравоохранения рекомендует что-то убрать из схем лечения, а что-то - добавить.- Приходится ли родственникам приобретать какие-то препараты?- Естественно. Покупка препаратов, которых у нас нет, ложится на плечи родственников. Это ни для кого не секрет! Особенно это касается специфических противовирусных препаратов, которые были недавно рекомендованы ВОЗ.- Пациенты с дыхательной недостаточностью требуют особого внимания. Хватает ли медперсонала?- Госпитальная база врачами укомплектована на 75%, а медсестрами - в основном за счет студентов Донецкого медицинского университета - почти на 90%.- Какому проценту пациентов в дальнейшем требуется реабилитация?- От нас, как правило, не выписывают, а переводят для долечивания в другие стационары. Так что, чтобы не оказаться в реанимации, необходимо носить защитную маску.ВАЖНО!В Республике функционирует горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 января 2021 года: лечение от Covid-19 проходят 6 197 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 18 января 2021 года (подробнее)