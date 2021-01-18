За все время коронавирус в ДНР выявили у 17 905 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- 17 января исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении Минздрава.На сегодня в ДНР на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) находятся 6197 пациентов, выписаны - 10 124 человека, летальных случаев - 1584.В Республике высокий уровень заболеваемости тяжелыми пневмониями, в том числе и ковидными.- За сутки выявлено 53 случая пневмоний, на 26 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 32. Всего на лечении 1848 пациентов с пневмониями, из них 683 - на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.Всего в мире на 18 января 95 483 906 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 519 845 за сутки).Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В республике работает горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.