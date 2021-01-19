В Республике прогнозируют потепление до +4 градусов уже к концу текущей недели. Об этом сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.- Значительных осадков не предвидится. В первой половине недели сохранится холодная погода с ночной температурой воздуха до -17°…-22°, днем будет -10°…-15° мороза. Во второй половине ожидаем повышения температурного фона до -1°...-6° мороза ночью и -1°...+4° днем, - отметили метеорологи.При этом уточнили, что на дорогах сохранится снежный накат и гололед.За минувшую ночь в столице Республики выпало больше 15 сантиметров снега. Столбики термометров местами показывали до -15° мороза. Днем в Донецке было ясно, без осадков, температура воздуха составила -11° по Цельсию.В ближайшие сутки ожидается похолодание до 20 градусов ниже нуля.Читайте такжеВ ДНР развернули почти 160 пунктов обогреваАдреса и время их работы указаны на сайте МЧС (подробнее)