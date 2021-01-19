Из-за сильных морозов в городах и районах ДНР развернули стационарные пункты обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.- Подготовлены 157 пунктов обогрева на базе территориальных центров социального обслуживания, - рассказали в ведомстве.Уточняется, что пункты обогрева были открыты в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке, Докучаевске, Харцызске, Ясиноватой, Снежном, Торезе, Новоазовском, Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском и Шахтерском районах ДНР.По словам спасателей, здесь гражданам окажут всю необходимую помощь в период сильных холодов, ветров и гололедицы.Пункты обогрева будут работать до стабилизации погодных условий. Адреса и время их работы указаны на сайте МЧС.Читайте такжеТерриторию ДНР обстреляли трижды за суткиПротивник применил запрещенные Минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы (подробнее)