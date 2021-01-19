Международная благотворительная организация «Человек в беде» организует выдачу гуманитарной помощи в Луганске. Об этом сообщили в управлении по вопросам труда и соцзащиты населения города.- Помощь в виде гигиенических наборов предоставят инвалидам с детства I группы подгруппы Б, а также лицам, не имеющим права на пенсию, инвалидам I группы подгруппы А, - указано в сообщении.В городской администрации при этом уточнили, что помощь от благотворителей полагается только данным категориям граждан. Для ее получения при себе необходимо иметь оригинал паспорта получателя. Если он не имеет возможности забрать набор, за него это может сделать его представитель - со своим паспортом и паспортом получателя.Выдавать помощь будут с 20 по 21 января по адресу: улица Карла Либкнехта, 9а с 10.00 до 15.00.Читайте такжеСтаробешевская ТЭС перешла на работу в полную мощность из-за морозовНа предприятии ввели график круглосуточных дежурств (подробнее)