К вакцинации населения приступят уже в ближайшее время - в 32 пунктах, созданных при медучреждениях Республики. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.- Большинство из них (17 пунктов) разместят на базе лечебных заведений в городе Донецк, 6 оснастят в Макеевке, 3 в Горловке, 2 в Енакиево и еще по одному - в Шахтерске, Торезе, Новоазовском и Амвросиевском районах, - рассказали в ведомстве.Ранее сообщалось, что в числе первых бесплатно вакцинироваться от коронавируса в ДНР смогут отдельные категории граждан, которые особо подвержены риску инфицирования - в том числе сотрудники учреждений здравоохранения, образования, работники соцсферы и силовых ведомств.Более подробную информацию о пунктах вакцинации и начале прививочной кампании можно будет посмотреть на официальном сайте Минздрава ДНР.Читайте такжеКоронавирус в ДНР, последние новости на 19 января 2021 года: Лечиться продолжают 6 383 пациентаМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 19 января 2021 года (подробнее)