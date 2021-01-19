По результатам 696 новых лабораторных исследований, проведенных медиками Республики, коронавирусную инфекцию выявили еще у 234 человек и у 10 пациентов диагноз был установлен после сдачи анализов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.При этом продолжает расти число людей, которые заболели пневмонией. За прошедшие сутки врачи выявили 86 таких больных (+33 за сутки). Из них 67 человек госпитализировали.- Всего за время пандемии на территории Донецкой Народной Республики были зарегистрированы и официально подтверждены 18 149 случаев инфекции COVID-19, - рассказали в Минздраве.Лечиться от коронавируса продолжают 6 383 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 10 162 человека. Болезнь окончилась смертью для 1 604 жителей ДНР.Напомним, каждый день в ДНР госпитализируют около ста коронавирусных больных. По данным министерства здравоохранения, сейчас в Республике проходят лечение 1 777 пациентов с пневмонией, из них 687 находятся на кислородной поддержке. Возле них медики дежурят круглосуточно.Читайте такжеВ Минздраве ДНР рассказали, как решают проблему качества питьевой водыВ Республике усилят контроль за водой, которая поступает по каналу «Северский Донец - Донбасс» (подробнее)