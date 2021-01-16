Санэпиднадзор ДНР усилит контроль качества воды, поступающей в Республику по каналу «Северский Донец — Донбасс». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения после того, как в социальных сетях появились сообщения о якобы значительном ухудшении питьевой воды.- С конца декабря вода, которая подается с сопредельной территории Украины, в частности со стороны Харьковской области, приходит по каналу «Северский Донец — Донбасс» с некоторым превышением по аммонию, – отметили в министерстве. - Поэтому приняли решение об усилении мониторинга за состоянием водопроводной воды.ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНВЕ РЕАГЕНТЫТакже специалисты предприятия «Вода Донбасса» изменили технологию водоподготовки и использовали дополнительные реагенты. В результате сейчас вода по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства ДНР.Впрочем, в Минздраве признали, что некоторых населенных пунктах Республики отмечается ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям. Есть неприятный запах, появилась цветность, изменился привкус. Это связано с изменением технологии водоподготовки. Однако не зарегистрировано критических концентраций, способных нанести вред здоровью и жизни людей.- Для устранения запаха и привкуса воды для питья и приготовления пищи нужно ее предварительно отстаивать и потом кипятить. Питьевая вода централизованного водоснабжения может быть использована без ограничений для хозяйственно-бытовых нужд, – заключили в Минздраве.Хотя, наверное, последнее предупреждение излишне для дончан. Проблема качества и количества воды – давняя, еще с довоенной поры. А боевые действия лишь усложнили обеспечение водой. Украинские военные не раз целенаправленно обстреливали водоводы и фильтровальные станции, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу в Донбассе.Помимо войны пришла и другая беда – водопроводные и канализационные сети в Республике изношены капитально. И появление грязной воды в кранах конкретной многоэтажки может быть вызвано как раз этой проблемой.ДЕПУТАТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО ФЕЙКИКстати, по поводу разговоров об ухудшении качества воды. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова считает, что в последнем случае не обошлось без фейков.- Вчера мне тоже приходили сообщения - «ужастики про воду». Всего таких сообщений было девять. Прислали мне их люди, которых я знаю лично. Когда я им звонила и уточняла «откуда информация?», они сообщали: «Мамой клянусь! Важные и серьезные люди прислали», - рассказывает Селиванова.Она отмечает, что сразу почувствовала фейковый вброс. Текст сообщения соответствовал большинству признаков фейковой новости.- Да, такие признаки есть. Систематизировали их в Общественной палате РФ, - сообщает депутат.Поэтому Селиванова решила поделиться признаками фейковых новостей и вбросов.- Чтобы в следующий раз вы самостоятельно могли распознать фейк и избежать наказания за их распространение, - отмечает депутат Народного Совета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делать, если в ДНР признали недействительным заламинированный документ?Разъяснения дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)