Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Под огонь попали окрестности сел Ленинское, Новая Таврия и Саханка на мариупольском направлении, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Противник применял гранатометы и стрелковое оружие. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.Напомним, что в предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины шесть раз нарушила условия действующего перемирия.Сейчас в Донбассе действует перемирие. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР после ночного снегопада улицы расчищают больше 2 тысяч коммунальщиковВ расчистке улиц задействовали больше 200 снегоуборочных и посыпочных машин (подробнее)