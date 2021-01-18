18 января в ДНР после снегопада ночью на уборку улиц вышло свыше 2 тысяч коммунальщиков и больше 200 единиц снегоуборочной и посыпочной техники. Об этом сегодня сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.- В первую очередь внимание уделяется важнейшим объектам инфраструктуры - расчистке магистральных улиц, где ездит общественный транспорт, и подъездов к объектам жизнеобеспечения, - сообщил министр.Характеризуя работу систем жизнеобеспечения, Сергей Наумец отметил, что в работе находятся 1115 котельных из 1116. В селе Шахтерского района из-за устранения аварии на сетях приостановлена работа котельной, отапливающей школу. В Снежном занимаются устранением порыва на водопроводе, оставившего без водоснабжения часть микрорайона Черемушки. Работы планируется выполнить в течение дня. Остальные объекты сферы теплоснабжения и водоснабжения работают в обычном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вольеры засыпало снегом, нужны волонтеры с лопатами!» Самый крупный донецкий приют для животных просит о помощиВ Донецке за ночь выпала едва ли не месячная норма осадков (подробнее)