Поиски 13-летней Дарьи Кругликовой прекращены. Водолазы МЧС обнаружили тело девочки в отстойнике шахты имени Ленина в Горняцком районе Макеевки. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в организованном штабе по поиску.Отмечается, что на теле Даши не обнаружено признаков насильственной смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.Дарья Кругликова вышла из дома на прогулку с собакой днем 14 января и не вернулась. На поиски девочки вышли и местные жители. Волонтеры вместе с правоохранителями искали ребенка везде, где только можно было.- Спасибо волонтерам, которые помогали в поиске, спасибо МЧС, которые искали ее сутками в ледяной воде и нашли, спасибо координаторам, организаторам поисков, МВД, спасибо администрации города. В эти дни мы сплотились, как никогда ранее, чтобы найти пропавшего ребёнка, помочь, но, к сожалению помочь не смогли, - сказали в штабе.