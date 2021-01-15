В ДНР объявили о пропаже 13-летней Дарьи Кругливой в Горняцком районе Макеевки. 14 января она вышла из дома и до сих пор не вернулась.— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, обращайтесь в Горняцкий РО Макеевского ГУ МВД Донецкой Народной Республики по телефонам: 071-306-73-88, 071-512-32-84, 071-301-18-49 или «102», — добавили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.На вид девочке около 12 – 13 лет, рост 150 – 155 сантиметров, среднего телосложения. Овальное лицо, светлые длинные волосы и голубые глава. Особые приметы – небольшой шрам под правым глазом от ветряной оспы.В день пропажи она была одета в черную болоньевую куртку, красную шапку с серым бубоном и черные лосины. На ногах были ботинки темно-синего цвета с оранжевой каймой по подошве и черно-оранжевыми шнурками.Тем временем в популярной макеевской группе объявили о сборе волонтеров для поиска девочки.— Завтра, 16 января, в 9 утра возле школы №86 состоится сбор волонтеров, желающих принять участие в поиске Даши, — пишут неравнодушные пользователи соцсетей.Читайте такжеУкраина устроила очередную диверсию в Донбассе: больше 10 тысяч жителей остались без газа и теплаВ Луганской Народной Республике был подорван газопровод «Лутугино-Хрящеватое» (подробнее)