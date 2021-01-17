В первых числах января автовладельцы ДНР узнали, что их транспорт подлежит обязательному техосмотру. Только после него можно оформить автостраховку – полис ОСАГО. Об этом гласит постановление Правительства ДНР № 89-12 от 30 декабря 2020 года, которым введены правила и порядок проведения обязательного технического осмотра транспорта.- А как быть со страховкой, которую я получил еще летом. Она теперь недействительна? – звоню на «горячую линию» страховой компании «Хатхор».- Ваш полис ОСАГО продолжает действовать. Техосмотр в Республике только вводится. В дальнейшем будут даны более подробные разъяснения, - ответил мне представитель единственного в Республике страховщика.В ГАИ пока не штрафуют водителей за отсутствие автостраховки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в ДНР будет проходить техосмотр автомобилейВ Республике запретят эксплуатацию машин, не прошедших в установленные сроки проверку техсостояния (подробнее)