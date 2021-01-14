Сегодня свой профессиональный праздник в ЛНР отмечают сотрудники таможни. В этот день они побывали на таможенном посту «Луганск», куда летом 2015 года был перевезен памятник Павлу Верещагину из советского фильма «Белое солнце пустыни». Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Республики.Многие прекрасно помнят этого киногероя - основательного и очень харизматичного мужчину, чьи фразы стали крылатыми и ушли в народ. По словам руководителя таможенного комитета Юрия Афанасьевского, старожилы службы выросли на легендарном фильме.- Переняв у Верещагина лучшие качества таможенника, сейчас они передают молодежи не только свой опыт, но и любовь к Родине и профессии, - говорит он.Читайте такжеВ ДНР стартовала регистрация учащихся на прохождение ГИАИтоговая аттестация покажет, насколько хорошо они усвоили школьную программу (подробнее)