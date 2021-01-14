В Донецкой Народной Республике объявили о начале регистрации учащихся для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки.Регистрация участников продлится до 1 марта 2021 года. О таком сроке образовательные учреждения Республики были уведомлены Приказом Минобразования ДНР.Напомним, итоговую аттестацию обязаны пройти все учащиеся, которые завершают освоение основной образовательной программы среднего общего образования в текущем году. При этом к экзамену допускаются только те, у кого нет учебных «хвостов» и кто полностью выполнил учебный план.В случае успешного прохождения ГИА школьнику выдадут аттестат о среднем общем образовании. Если же результаты будут неутешительными - он получит справку об обучении.Читайте такжеЧто делать, если в ДНР признали недействительным заламинированный документ?Разъяснения дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)