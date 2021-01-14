Сложные погодные условия охватили территорию всей Республики в течение последних двух суток. Виной тому - циклон, который ворвался с юга вместе с дождем, метелью, налипанием мокрого снега, гололедицей и сильным - вплоть до штормовых порывов - северо-восточным ветром.15 января ситуация несколько улучшится. На протяжении всего дня в ДНР будет стоять облачная погода. С ночи пойдет мелкий снег, который усилится к утру. Но уже к полудню осадки прекратятся, говорят синоптики.Ночью и утром в столице Республики ожидается -5 градусов мороза, днем воздух прогреется до -2 градусов ниже нуля.Метеорологи прогнозируют, что пик морозов придется на период с 16 по 21 января. Температура воздуха в эти дни может опускаться ночью до -18…-23 градусов по Цельсию.Читайте такжеКоронавирус в ДНР, последние новости на 14 января 2021 года: В январе в Республику поступит вакцина из РоссииМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 14 января 2021 года (подробнее)