Медики ДНР провели еще 854 тестовых исследования на наличие коронавируса у жителей Республики. Заражение COVID-19 подтвердили в 325 случаях. Еще 16 пациентам диагноз поставили после сдачи анализов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.- За сутки в Республике также выявили 106 человек, больных пневмонией. Из них в больницы госпитализировали 82, - уточнили в ведомстве.В общей сложности, с начала эпидемии в ДНР были выявлены и подтверждены 17 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Лечиться от нее сейчас продолжают 5 645 пациентов.Справиться с тяжелым недугом удалось почти десяти тысячам жителей - 9 999 человек уже выписаны из больниц. В то же время болезнь забрала жизнь у 1 514 людей, которые проживают в Республике.Напомним, что первая вакцина от коронавируса поступит в ДНР уже в январе. Об этом на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции заявил Глава Республики Денис Пушилин.Руководитель государства рассказал, что уже сейчас готовятся списки людей, которые смогут пройти процедуру первыми. Среди них - сотрудники учреждений здравоохранения и образования, работники соцсферы и силовых ведомств.Вакцинация и тестирование перед ней будут бесплатными и проводиться по желанию. После того, как ее пройдут первоочередные категории граждан, привиться от коронавируса смогут все желающие.Читайте такжеВесной в Донецке высадят больше 300 тысяч цветовПосеянную сегодня рассаду пересадят в открытый грунт в конце апреля (подробнее)