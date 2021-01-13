Сегодня, 13 января, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин посетил теплицы коммунального предприятия «Цветы Донецка», где сеяли семена цветов, которые весной высадят на улицах и в парках столицы.Полученная рассада будет готова к высадке в открытый грунт уже в конце апреля.На сегодня на предприятии выращивают около 20 видов однолетних и многолетних растений. Всего в этом году запланировано вырастить 250 тысяч цветов для высадки работниками «Зеленстроя» во всех районах Донецка и 55 тысяч саженцев - для посадки в парках.- Ежегодно дончан радует большое изобилие цветущих клумб в скверах и парках. Мы будем и дальше поддерживать эту традицию. Уже в конце апреля саженцы цветов, посеянных сегодня, украсят улицы Донецка. Благодаря поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Правительства ДНР удалось провести ремонтные работы и центральное отопление в теплицах, закупить качественные семена и удобрения, - сказал Алексей Кулемзин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)