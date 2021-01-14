На одной из позиций 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, действующей в окрестностях населенного пункта Светлодарск, между военными вспыхнул конфликт, который закончился трагедией. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.- В результате возникшей ссоры солдат Сапацинский выстрелил старшему солдату Зенкевичу в голову. Чтобы избежать наказания, Сапацинский вкупе с сослуживцами прикопали тело убитого недалеко от позиций и сообщили, что тот дезертировал, - рассказал представитель ведомства.Однако преступление быстро раскрыли - спустя три дня Сапацинский обратился в санчасть с травмами после драки, чем навлек на себя подозрение командиров и военной прокуратуры.- После осмотра позиций обнаружили захороненное тело Зенкевича. Следователи возбудили уголовное дело, - сообщил пресс-офицер.Читайте такжеУкраинская армия впервые в этом году сутки не обстреливала ДНРОб этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК (подробнее)