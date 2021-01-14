В прошедшие сутки на территории ДНР было непривычно тихо - впервые в этом году противник воздержался от обстрелов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня зафиксировано не было, - говорится в сообщении.Какой-либо информации о нарушении подразделениями Киевской армии дополнительных мер по сохранению перемирия в ведомстве не озвучили.Это первый в этом году случай, когда армия Украины в течение суток соблюдала тишину на передовой и одновременно воздержалась от нарушений допмер, действующих по договоренности сторон в Донбассе с июля 2020-го года.В предыдущие сутки украинские солдаты четыре раза нарушили режим прекращения огня.Читайте такжеУкраинские боевики установили 120 мин на дороге вблизи ПопаснойОб этом стало известно Народной милиции (подробнее)