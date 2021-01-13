Украинские боевики установили 120 противотанковых мин на дороге вблизи Попасной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.- Боевики 92-й отдельной механизированной бригады установили 120 противотанковых мин ТМ-62 на южном краю дороги общего пользования Т-0504 вблизи населенного пункта Попасная, - говорится в сообщении.Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что с сентября по октябрь 2020 года на украинских минах подорвались больше двадцати военнослужащих ВСУ, а также двенадцать мирных жителей Донбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинские военные у Золотого обстреляли свою разведгруппуНебоевыми потерями обернулась очередная провокация ВСУ (подробнее)