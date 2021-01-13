Украинские боевики при попытке организовать провокацию в районе участка разведения сил и средств у Золотого обстреляли военных разведывательной роты одной их бригад ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он рассказал, что это произошло накануне встречи политических советников лидеров стран-участниц «нормандского» формата, состоявшейся 12 января в Берлине.- Разведгруппа убыла в район разведения сил и средств для имитации обстрела со стороны подразделений Народной милиции, который должны были зафиксировать съемочные группы телеканала ICTV и пресс-центра штаба «ООС». Но несогласованность действий с подразделениями 92-й бригады, несущих дежурство на позициях в районе Золотого-4, привела к очередным небоевым потерям, - сообщил Яков Осадчий.По его словам, военные 1-го батальона 92-й бригады, заметив движение, открыли гранатометный огонь по разведчикам, в результате которого получил осколочные ранения солдат Сорокин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Автобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)