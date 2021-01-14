Зарплатный долг на одном из предприятий Кировска в ЛНР выплатили только после вмешательства прокуратуры. Кроме того, должник полностью уплатил в государственную казну подоходный налог. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.Прокуратура Кировска приняла меры реагирования, в результате которых предприятие-задолжник погасило долги по зарплате в размере, превышающем 1 миллион рублей, а также уплатило 170 тысяч рублей налогов.- По итогам рассмотрения документа прокурорского реагирования была погашена задолженность по уплате подоходного налога в размере 170 тысяч рублей, а работникам выплатили зарплатный долг в сумме 1 миллион 116 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.Всего в 2020 году благодаря вмешательству прокуратуры в Республике выплатили долги по зарплате более чем на 1,6 млрд руб. Об этом на пленарном заседании Народного Совета сообщил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.Читайте такжеВ ЛНР ушел из жизни народный комментатор Юрий СипуновЗнаменитому тележурналисту на днях исполнилось бы 80 лет (подробнее)