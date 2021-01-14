13 января в Донбассе скончался известный тележурналист, «голос луганского футбола» Юрий Сипунов. Главный спортивный комментатор Республики не дожил до своего 80-летия всего несколько дней. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.- Выражаем соболезнования семье и близким покойного, - сказали в ведомстве.Напомним, Юрий Сипунов родом из Луганска, родился 19 января 1941 года. Карьеру спортивного комментатора и тележурналиста он начал в 19 лет. Член Союза журналистов СССР и Украины.Основой комментаторской деятельности Сипунова был луганский футбольный клуб «Заря». На протяжении целых 40 лет Юрий Иванович был рядом с любимой командой - сопровождал футболистов в поездках по стране, вел прямые репортажи с выездных и домашних матчей.На закате спортивной карьеры - в 2009 году - Юрию Сипунову присвоили звание Заслуженного работника культуры в Украине.Читайте такжеУкраинские военные у Золотого обстреляли свою разведгруппуНебоевыми потерями обернулась очередная провокация ВСУ (подробнее)