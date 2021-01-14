За минувшие сутки на территории Луганской Народной Республики медики диагностировали 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом от болезни скончался один человек. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.- Всего по состоянию на 14 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики - 2 289, - говорится в сообщении.При этом уточняется, что за все время пандемии в ЛНР полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1 882 жителя Республики.Читайте такжеБольницы Енакиево получили современные «скорые»На службу жителям города новые автомобили выйдут в ближайшее время (подробнее)