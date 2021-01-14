Автопарк енакиевских больниц пополнился новыми автомобилями «скорой». Об этом сообщила заместитель главы городской администрации Елена Витрук.- Благодаря Главе Донецкой Народной Республики город получил в подарок от коллег из РФ два автомобиля «скорой помощи» и один передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Их мы направили в ведущие медучреждения города - больницы № 1 и № 2, - пояснила она.В городе давно назрела необходимость в приобретении «скорых» для оказания экстренной помощи жителям из отдаленных районов. К тому же, работы медикам добавил коронавирус.- Один из получателей авто - госпитальная база по COVID-19 (горбольница №2). Думаю, эти автомобили помогут медикам в полной мере оказывать всю необходимую помощь населению, - считает начальник здравотдела администрации Енакиево Галина Шевченко.Рады такому подспорью и главврачи енакиевских больниц. По их мнению, получение современных «скорых» не только отразится на качестве догоспитальной помощи, но также облегчит доставку пациентов в Донецк.- Мы часто перевозим больных в Донецк, а с таким транспортом сделать это будет гораздо легче. К тому же, новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт поможет в профосмотрах и при диспансеризации, - сказал главный врач городской больницы №1 в Енакиево Николай Касьяненко.Читайте такжеСитуация с коронавирусом в ДНР остается контролируемойОб этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин (подробнее)