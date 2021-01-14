Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Донецкой Народной Республике остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время заседания Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.- Запас прочности достаточно серьезный. Ковидные базы оснащены с запасом коек. Что касается всего необходимого оборудования: кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких – они были закуплены ранее тоже с запасом. С необходимым количеством медицинских препаратов ситуация остается стабильной, – заявил Денис Пушилин.Глава Республики рассказал, что уже в этом месяце в Республику поступит вакцина от коронавируса из России. Пройти вакцинацию в числе первых смогут отдельные категории граждан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробности)