Медики провели еще 854 исследования жителей на наличие коронавируса. Заражение COVID-19 подтвердили в 325 случаях. Еще 16 пациентам диагноз установили на основе анализов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.За сутки в Республике также выявили 106 человек, больных пневмонией. Из них в больницы госпитализировали 82.В общей сложности, с начала эпидемии в ДНР были выявлены и подтверждены 17 158 случаев заражения новой инфекцией.Сейчас лечение продолжают получать 5 645 пациентов. 9 999 человек справились с тяжелым недугом и были выписаны из больниц. За прошедшее время болезнь забрала жизнь у 1 514 наших жителей.Читайте такжеГлава ДНР Денис Пушили: В январе ждем вакцину от коронавирусаРуководитель Республики рассказал, кто пройдет процедуру в числе первых (подробнее)