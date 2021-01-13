Первые вакцины от коронавируса поступят в ДНР уже в январе. Об этом на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции заявил Глава Республики Денис Пушилин.Руководитель государства рассказал, что уже сейчас готовятся места для хранения вакцины и составляются списки людей, которые смогут пройти процедуру в числе первых.- В январе ждем вакцину. В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств, - сообщил Денис Владимирович.Глава ДНР уточнил, что вакцинация первоочередных категорий граждан и тестирование перед ней будут бесплатными. Процедура будет проводиться по желанию. После того как ее пройдут первоочередные категории граждан, вакцинироваться смогут все желающие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробности)