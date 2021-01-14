Один из троих пострадавших в ДТП под Ростовом находится в реанимации. Об этом сообщили на официальном портале правительства Ростовской области.- Его состояние оценивается, как крайне тяжелое. Проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, - пишет портал.Еще двое пассажиров автобуса - женщина с ребенком - после обследования и получения необходимой медицинской помощи от госпитализации отказались.Напомним, утром 13 января на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области случилась крупная авария. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего рейсом «Москва-Донецк», из-за плохой погоды не справился с управлением. В результате транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.В салоне автобуса находились 15 человек. По предварительным данным - граждане Донецкой и Луганской Народных Республик. Двое пассажиров от полученных травм скончались на месте.Читайте такжеАвтобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)