13 января в 6.25 утра на трассе в Ростовской области случилась страшная авария. Водитель автобуса «Москва-Донецк» не справился с управлением. В результате транспортное средство вылетело за отбойник и перевернулось на бок.Внутри автобуса находились 15 человек. По предварительным данным - граждане Донецкой и Луганской Народных Республик.Двое из пассажиров погибли. По данным дорожного ведомства, одному из погибших - 32 года. Он был обнаружен сразу. Вторую погибшую обнаружили под автобусом только после того, как спасатели с помощью специальной техники подняли тяжелый транспорт и поставили его на колеса.Три человека получили травмы и были доставлены в больницы. После осмотра и оказания необходимой помощи, медики отпустили двух 30-летних девушек с легкими травмами. Госпитализация понадобилась пенсионерке. Какие травмы получила женщина – не сообщается. По некоторым данным, среди пассажиров был и ребенок, который, к счастью, не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области сообщают, что по предварительным данным, водитель 1973 года не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.- Сейчас выясняются причины и условия, сопутствующие дорожно-транспортному происшествию, - заявили в ведомстве.Опытные автомобилисты считают, что водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за скользкой из-за дождя дороги или же сильного бокового ветра. Однако это лишь версии.По некоторым сообщениям, автобус направлялся не в Донецк, а в Луганск. Однако в Республиках Донбасса информацию пока не уточнили.