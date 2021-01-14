В хозяйствах Республики готовятся к весенней посевной кампании. Об этом сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР. Накануне тема обсуждалась на селекторном совещании с начальниками управлений по работе с сельхозпроизводителями районов.- Заявлено о начале подготовки к весенне-полевым работам - закупке семян яровых культур, минеральных удобрений, топлива, средств для защиты растений и прочего, - сообщили в Минагропроме.В министерстве также рассказали о состоянии посевов озимых культур и отметили, что самая благоприятная ситуация сложилась в Новоазовском районе.- В августе, сентябре и октябре была засуха. Из-за отсутствия влаги в почве долго не появлялись всходы. Картина немного улучшилась после дождей в первой декаде ноября. Но в середине месяца вегетация озимых культур почти прекратилась. Однако говорить, каким будет будущий урожай, еще рано, - говорят в ведомстве.Читайте также18 января в ДНР будет временно прекращено телерадиовещаниеОб этом сообщили в Минсвязи (подробнее)