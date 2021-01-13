18 января в ДНР в первой половине дня будет приостановлено эфирное вещание в связи с профилактикой оборудования. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства связи.- Восемнадцатого января с 2.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания, - говорится в сообщении.В Минсвязи уточнили, что на время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Республики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Автобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)