В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 января будет облачно с прояснениями. Без осадков.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля до минус одного градуса.В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.В этот день почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе - будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год - к весне поворот». Если на Василия тепло и снег - лето будет теплым и дождливым.По прогнозам синоптиков, 15 января температурный фон останется прежним, пойдет снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Весной в Донецке высадят больше 300 тысяч цветовПосеянную сегодня рассаду пересадят в открытый грунт в конце апреля (подробнее)