В Донецке в Калининском районе правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля «ГАЗ - 33021» за неповиновение законному требованию инспектора ГАИ.Во время проверки остановленного авто правоохранители установили, что техсостояние машины не соответствует требованиям безопасности.- Во время составления административных материалов водитель начал вести себя агрессивно. Мужчина выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт, хватал инспектора за форменную одежду, угрожал расправой со стороны вышестоящего руководства, а также препятствовал погрузке автомобиля на эвакуатор. На требования сотрудников ГАИ прекратить противоправные действия водитель не реагировал, - сообщили в МВД.Дебошира доставили в Калининский райотдел. Его продержат под арестом 15 суток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Автобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)