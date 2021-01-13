Почти 40 военных 14-й бригады ВСУ, находящейся в зоне операции объединенных сил, не вернулись из отпусков. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Решение о массовом предоставлении силовикам отпусков было принято командованием бригады в связи с большим числом самовольно оставивших часть во время празднования новогодних и рождественских праздников.- Результат не заставил себя ждать. Комиссия военной службы правопорядка, работающая в бригаде по проверке наличия личного состава, установила, что в соединении отсутствуют 39 военнослужащих, не прибывших из отпусков без уважительной причины, из которых 18 отсутствуют больше десяти суток, - рассказал Яков Осадчий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)