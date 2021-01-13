В ДНР рост заболеваемости воспалением легких не снижается: за сутки пневмонии выявили у 122 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- 95 человек госпитализировали. Всего на лечении 1843 пациентов с пневмониями, из них 696 - на кислородной поддержке (плюс 29 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5426 пациентов, выписаны – 9902 человека, умерли – 1489.В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)