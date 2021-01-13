Прифронтовая Еленовка под Донецком осталась без воды из-за отключения от электропитания насосной станции, расположенной на украинской стороне. Об этом сегодня сообщила глава Ленинского района Донецка, которому административно подчинен поселок, Елена Каптан.- Еленовская насосная станция, которая находится на временно подконтрольной Украине части Донбасса, была ночью обесточена. В результате Еленовка осталась без водоснабжения, - сообщила Елена Каптан.Когда возобновится подача воды в поселок, неизвестно. Вода туда подается с подконтрольной Киеву территории, где постоянно происходят аварии. Порой в Еленовке неделями нет централизованного водоснабжения.По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, для жителей поселка организован подвоз воды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)