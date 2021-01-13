За все время коронавирус в ДНР выявили у 16 817 человек. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения.- За 12 января проведено 756 исследований, из них выявлено 286 случаев заболевания и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5426 пациентов, выписаны – 9902 человека, летальных случаев – 1489.Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Напомним, что в Республике работает горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)