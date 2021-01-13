За сутки от коронавируса в ЛНР умерли четыре человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.- Зарегистрировано четыре летальных случая за сутки, - говорится в сообщении.По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Республике от коронавируса умерли 199 человек.За все время медики ЛНР зарегистрировали 2 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1 867 человек.Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР эпидемии гриппа пока нетНо нужно поспешить сделать прививку (подробнее)