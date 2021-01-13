Изменение качества воды в главной питьевой артерии региона - канале «Северский Донец-Донбасс» объясняется повышением содержания аммония. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса»».В январе в соцсетях появились сообщения о неприятном запахе воды в кранах у жителей Донецка, Горловки и других городов Республики.- По результатам исследований лабораторной службы предприятия, с 18 декабря 2020 года в воде реки Северский Донец и, как следствие, в воде канала было зафиксировано увеличение концентрации аммония выше фоновых значений. Источник поступления аммония в реку на сегодня не выявлен, - сообщили в «Воде Донбасса».Непривычный запах воды связывают с нехарактерной для зимы теплой погодой. В связи с этим компания изменила технологический режим и дозы реагентов (хлор и перманганат калия), применяемых для очистки воды. В «Воде Донбасса» подчеркнули, что сейчас питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует предъявляемым к ней требованиям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)