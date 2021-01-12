В среду, 12 января, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до четырех градусов нижу нуля- Весь день в Донецке будет облачным. На смену утреннему сильному снегу, придет дождь, который к вечеру начнет утихать, - говорится в сообщении синоптиков.Ожидается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли, гололед. А также метель при скорости ветра 12 метров в секунду и более, налипание мокрого снега.Утром температура воздуха покажет -2 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +2 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует три градуса мороза.Скорость ветра до 24 метров в секундуНародный прогноз погоды: С этого времени день прибывает на час.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Грядут суровые морозы, до -25»: В Донецке открыли пункты обогреваУже развернут 31 пункт (подробнее)