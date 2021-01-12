В конце недели в Донецкую Народную Республику придут суровые морозы. По прогнозам синоптиков температура воздуха будет доходить до -25 градусов.- В пятницу 15 января и в субботу 16 января будет идти снег, - говорится в сообщении синоптиков.Из-за грядущих морозов власти столицы Республики развернули во всех районах города пункты обогрева.- Всего открыт 31 пункт, больше всего находится в Ленинском районе – семь, - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.АДРЕСА И ВРЕМЯ РАБОТЫПункты обогрева будут функционировать в каждом районе Донецка. «Комсомолка» публикует список адресов и время работы отрытых пунктов.БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН- ул. Октября, 17 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до16.00);- ул. 230 Стрелковой Дивизии, д.4 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45).ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН- ул. Щорса, д.3 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45).КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН- бул. Шевченко,75 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45);- ул. Разенкова,10 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45).КИЕВСКИЙ РАЙОН- пр. Киевский, 36 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00);- ул. Университетская, 101А (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00).КИРОВСКИЙ РАЙОН- ул. Кирова, 194 (круглосуточно);- пр. Карла Маркса, 8 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45);- ул. Кирова, 320 (с 7.00 до 20.00);- ул. П. Колодина, 1 б (с 9.00 до 18.00);- ул. Кирова, 145 (с 8.00 до 18.00);- пгт. Старомихайловка , ул. Ленина, 1 (круглосуточно).КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН- пр. Трудовых резервов, 19 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45);- пр. Ковпака, 4 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45).ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН- ул. Куйбышева, 31 (с 8.00 до 17.00);- пр. Ленинский, 116 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45);- ул. Санаторная, 2 а (с 8.00 до 16.00);- пгт. Оленовка, ул. Ленина,11 (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00);- с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00);- с. Любовка ул. Гагарина, 66 (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до15.45);с. Любовка ул. Гагарина, 64 (с 7.30 до 19.00).ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН- пл. Петровского, 5 (с 8.00 до 17.00);- ул. Брикетная, 19 (с 8.00 до 16.30);- ул. Полухина, 7 (с 8.00 до 17.00);- микрорайон «Шахта № 29», ул. Ульяновых, 3 (с 8.00 до 17.00);- пгт. Александровка, ул. Ленина, 180 (с 8.00 до 17.00);- с. Луганское, ул. Совхозная, 24 (с 8.00 до 17.00).ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН- ул. Раздольная, 27 Б (понедельник-четверг с 8.00 до17.00, в пятницу с 8.00 до16.00);- ул. Румянцева, 1 (круглосуточно);- г. Моспино, ул. Вокзальная, 1 а (круглосуточно).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР начал действовать Закон о личных подсобных хозяйствах. К чему готовиться владельцам подворий?В январе представители местных властей обойдут частные домовладения (подробности)