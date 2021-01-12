Колону военных 35-й отдельной бригады морской пехоты украинских вооруженных формирований Украины жители Дзержинска забросали камнями. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.По данным оборонного ведомства Республики, причиной инцидента стали съемки видеоролика, в котором военные привозят воду жителям города, в котором водоснабжение было нарушено 3 января.- Военнослужащие 35 бригады при содействии офицеров пресс-центра ВМС ВСУ под камеры журналистов ТСН организовали демонстративный подвоз воды, собрав местных жителей. После съемок военные уехали, так и не обеспечив людей водой, - рассказали в Народной милиции ДНР.Напомним, что из-за порывов магистрального водовода «Горловка–Дзержинск», без воды остались 38 тысяч жителей подконтрольного Киеву Дзержинска и поселков Железное, Южное, Северное и Щербиновка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Просто украли стаж!» Пенсионеры возмущаются, как им на Украине пересчитали выплатыС 1 января в незалежной повысили пенсии для тех, кому исполнилось 65 лет (подробности)