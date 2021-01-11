С 1 января в Пенсионном фонде Украины пересчитали выплаты неработающим пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. В подконтрольной Киеву Донецкой области повышение затронуло почти 125 тысяч человек. Рост выплат коснулся и пожилых людей, которые проживают в ДНР и ЛНР и получают украинские пенсии.Перерасчет был вызван повышением на Украине минимальной зарплаты с 5 тысяч до 6 тысяч гривен (до 15,6 тысячи рублей). Поэтому минимальная выплата для пенсионеров «кому за 65» должна была подняться на 400 гривен - до 2400 гривен (до 6240 рублей).Но, как выяснилось, автоматический перерасчет не прошел без проблем. Пожилые люди стали массово писать жалобы в электронные сервисы ПФУ. Ведь кому-то добавили всего 40 гривен. У других прибавка составила 11 гривен. Или того хуже – четыре гривны. А у кого-то и вовсе понизили выплаты.- В январе получила 1769 гривен, хотя в декабре было 2100, - пожаловалась Валентина. - Обратилась на «горячую линию» Пенсионного фонда. Там сказали, что мне стаж уменьшили на 2 года 3 месяца – с 32,1 до 29,8. О причине смогу узнать только во время посещения городского управления ПФ. Вот такой «праздник» мне устроили. Просто украли стаж! Это государственный рэкет!В отличие от Валентины пожилые жители республик Донбасса не могут так вот запросто пойти в ПФ. Для этого сначала им нужно попасть на территорию Украины, где числятся переселенцами. КПВВ на линии разграничения практически закрыты. А ехать вкруговую через Россию дорого (3500 гривен в один конец) и долго – до полутора суток.К тому же Украина с понедельника, 11 января, ввела ограничение для всех въезжающих со стороны России. Они должны пройти 14-дневную самоизоляцию с применением мобильного приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). Или же в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы (на территории России, но не ДНР). Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста, сданного уже на Украине.Остается бабушкам и дедушкам посылать проклятья незалежной за непрекращающуюся войну и блокаду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНасколько вырастет зарплата у бюджетников в ДНРОпубликовано постановление Правительства Республики (подробнее)