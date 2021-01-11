В январе работники бюджетных организаций и предприятий ДНР получат повышенную зарплату. На сайте Правительства Республики опубликовано постановление № 87-13 от 25 декабря 2020 года об изменении тарифных ставок, а также ежемесячных надбавок.- В целях оптимизации оплаты труда работников отдельных отраслей бюджетных сферы, внести следующие изменения в постановление Президиума Совета Министров ДНР от 18 апреля 2015 года № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», - говорится в документе.В постановлении перечислены размеры должностных окладов бюджетников в зависимости от тарифного разряда. Так, оклад по первому разряду составляет 7461 рубль, по второму – 7497 рублей, по третьему – 7556 рублей. А по самому высокому – двадцать пятому – 25829 рублей.Кроме этого, работники бюджетной сферы будут получать ежемесячную надбавку к должностным окладам за сложность и напряженность в работе. Для тех, у кого тарифный разряд с 1-го по 12-й предусмотрена надбавка до 20%. С 13-го разряда по 18-й - до 15%. С 19-го разряда по 25-й - до 10%.А вот работникам республиканских (государственных) учреждений, предприятий, заведений и организаций, ранее имевших статус «национальный», независимо от присвоенного разряда, устанавливается единый размер надбавки — 25% должностного оклада.Органы исполнительной власти Республики должны до 1 апреля привести свои нормативные правовые акты, регулирующие условия оплаты труда, в соответствии с данным постановлением Правительства.Напомним, что с 1 июля 2021 года зарплаты у бюджетников еще раз вырастут. А в 2022 году они достигнут уровня соседней Ростовской области РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПовышение пенсий в ДНР 2021 : Что нужно знать и куда обращатьсяЛюди обсуждают размер повышения пенсий в ДНР 2021 и не говорят о политике (подробнее)