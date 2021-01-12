Запущен новый автобусный маршрут - Донецк-Таганрог. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.- Для обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров подобраны перевозчики для обслуживания международного автобусного маршрута «Донецк (автовокзал «Южный») – Таганрог (автовокзал)», - говорится в сообщении ведомства.Рейсы будут осуществляться ежедневно.Первое отправление из Донецка в 07.00, из Таганрога в 17.00.Маршрут будет проходить через Старобешево, Тельманово, Новоазовск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР будут выращивать карпа и белого амураВ прошлом году зарыблены 25 водоемов (подробности)