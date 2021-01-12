Арендаторам привезли личинки и двухлетних рыб. Об этом «КП» сообщили в Госкомитете рыбного хозяйства Республики.- По популярности лидируют карп и белый амур. Они обитают в восточной Азии, прежде всего в Китае. Еще будем выращивать толстолобика и серебряного карася, - сообщили в ведомстве.Предпринимателям такая инициатива понравилась. Переживают только о том, какие налоги заплатят. А о том, что продадут весь улов и не задумываются.- Эта ниша на рынке заполнена процентов на десять, - говорит арендатор Сергей Иванченко. – Спрос на живую рыбу большой. При СССР разведению рыбы уделялось большое внимание. Тогда с цистерн, похожих на бочки для перевозки молока, торговали карпом и толстолобиком. Особенно было развито рыбное хозяйство в Константиновском районе, который сейчас под контролем ВСУ. А с развалом Советского Союза водоемы пришли в упадок. Только недавно начали наводить порядок. На рынке сейчас в основном толстолобик и пеленгас, а вот белого амура мало.Предприниматель считает, что разводить рыбу можно и в большем количестве. Многие водоемы используются только для полива и для частной рыбалки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНасколько вырастет зарплата у бюджетников в ДНРОпубликовано постановление Правительства Республики (подробнее)