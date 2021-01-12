Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирных жителей.В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередных фактах размещения бронетехники киевских силовиков.По разведданным оборонного ведомства ЛНР, военная техника украинской армии зафиксирована у села Крымское и в жилом районе поселка городского типа Луганское.- В зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение БТР-80 и одной боевой бронированной машины в районе населенного пункта Крымское, - говорят в УНМ Республики. - А в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отмечено размещение двух БМП-2 в жилом районе населенного пункта Луганское.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробности)