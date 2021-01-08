Командующий сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган отдал приказ о подготовке диверсионных групп для выведения из строя наиболее важных объектов жизнеобеспечения в Донбассе.- В состав групп вошли диверсанты, которые в ноябре 2015 года осуществили подрыв опор линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Осадчий предупредил, что сценарий, подобный херсонскому, киевские силовики попытаются реализовать в Донбассе этой зимой. Он призвал к бдительности жителей городов и сел, подконтрольных Киеву.- Террористам вооруженных формирований Украины плевать на ваши жизни, они готовы на все, чтобы поставить на колени народ Донбасса, - сказал представитель Народной милиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)